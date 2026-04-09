Advanced Factories 2026 contará con 750 firmas expositoras y prevé más de 33.000 visitantes

Presentación oficial de Advanced Factories 2026 - ADVANCED FACTORIES

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La feria de robótica y automatización industrial Advanced Factories 2026, que celebrará su décima edición del 5 al 7 de mayo en Fira Barcelona Gran Via, contará con 750 firmas expositoras y prevé la visita de más de 33.000 profesionales industriales.

El salón abordará el "impacto transformador de la IA en la manufactura" y la evolución de la industria 4.0 hacia la integración de los sistemas de producción, informa la organización este jueves en un comunicado.

Para ello, las firmas presentarán más de 1.300 innovaciones y soluciones tecnológicas en automatización industrial, mantenimiento predictivo, IoT y ciberseguridad, robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, cloud industrial, machine learning, software industrial, big data, visión artificial y eficiencia energética.

El presidente de Advanced Factories y de AER Automation, Carlos Méndez, ha destacado que la manera de aumentar la competitividad de la industria y generar más empleo es automatizando la producción: "Los países con mayor empleo y mano de obra cualificada son los que más robots instalan".

LA INDUSTRIA 4.0

El director de Industry 4.0 Congress, José Ramón Sierra, ha señalado que este abordará la inteligencia artificial como uno de sus temas centrales, ya que dentro de la industria 4.0 "está revolucionando la manera como se está fabricando".

"Este año vamos a ir un paso más allá y vamos a hablar de IA física, aquella que permite que las máquinas interactúen directamente con el mundo real siendo entrenada por simulación en entornos virtuales", ha explicado.

Más de 420 expertos compartirán su visión sobre el futuro de la manufactura y las tendencias tecnológicas que marcarán los próximos años, como Jerome Engel, de la Universidad de California Berkeley, y el director research de NVIDIA, José Álvarez.

Asimismo, el congreso dará a conocer más de 200 casos de éxito de diferentes empresas que han adoptado soluciones de automatización, robótica e IA en sus plantas de producción y que compartirán sus experiencias industriales, como Nissan, Ford, Almirall, Damm y Repsol.

10 ANIVERSARIO

Por su décimo aniversario, Advanced Factories reunirá a todas las regiones industriales invitadas a lo largo de estos 10 años para compartir sus estrategias en innovación y mejora de la competitividad industrial en el Foro de Regiones Industriales Innovadoras: el País Vasco, Lombardía (Italia), Baden-Württemberg (Alemania), Andalucía, Valencia, Galicia, Aragón, Madrid, Castilla y León y Navarra.

También acogerá un año más diferentes actividades para fomentar el networking como los Factories of the Future Awards 2026, el Industry Startup Forum y una nueva entrega del Talent Marketplace.