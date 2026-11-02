39 productores barceloneses de la Xarxa de Productes de la Terra acuden al Gastronomic Forum

Productores en el Gastronomic Forum Barcelona 2026 - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

39 productores de diferentes comarcas de Barcelona mostrarán sus elaboraciones en el Gastronomic Forum Barcelona 2026 a través de la Xarxa de Productes de la Terra impulsada por la Diputación de Barcelona, informa en un comunicado este lunes.

En total 9 comarcas, que son Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Lluçanès, Maresme, Osona, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental, contarán con un 'stand' propio en la feria, que se celebra hasta el próximo miércoles en el Recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

Además, dos productos optan a los premios Innofòrum en reconocimiento a la innovación: una salchicha elaborada con carne de cerdo y castañas de Viladrau por el Soler de N'Hug y el mosto de uva Sumoll sin alcohol elaborado por Caves Artium.