Agro.- Alimentaria+Hostelco 2026 aumentan en un 41% la oferta expositiva internacional

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Alimentaria+Hostelco prevé acoger un 41% más de oferta expositiva internacional que en la última edición, hasta alcanzar las 1.000 empresas, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El encuentro se celebrará del 23 al 26 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y está previsto que participen más de 3.300 empresas de más de 70 países.

Como en ediciones anteriores, Italia vuelve a liderar la participación internacional, con más de 200 firmas, seguida de Polonia, China, Turquía, Alemania, Bélgica, Portugal, Francia, Países Bajos y Grecia.

El director general de Alimentaria Exhibitions, José Antonio Valls, ha señalado que el aumento de la participación internacional "demuestra que el salón sigue siendo una plataforma de referencia global".

Por otro lado, la organización prevé que el 25% de los más de 110.000 visitantes previstos para su próxima edición sean internacionales.