Agro.- Las Escuelas Agrarias incorporarán tres nuevos ciclos formativos el curso 2026-2027

Una formación de las Escuelas Agrarias de la Generalitat - GENERALITAT

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La red de Escuelas Agrarias del Servicio de Formación Agroalimentaria (SFA), dependiente de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, ampliará su oferta educativa con la incorporación de tres nuevos ciclos formativos a partir del curso 2026-2027.

Esta novedad se ha presentado este jueves en el marco del Saló de l'Ensenyament, que se celebra hasta el 22 de marzo en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, donde el director general de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía, Joan Gòdia, ha visitado el espacio de la Conselleria, informa el departamento en un comunicado.

En concreto, la Escuela Agraria Forestal de Santa Coloma de Farners (Girona) ofrecerá el Grado Medio de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural; la Escuela Agraria de Mas Bové (Tarragona) recuperará el Grado Medio de Producción Agropecuaria, y la Escuela Agraria de Tàrrega (Lleida) incorporará el Grado Superior de Procesos y Calidad en Industrias Alimentarias.

RELEVO GENERACIONAL

Con estas incorporaciones, la red contará con un total de 25 ciclos formativos (12 de grado medio y 13 de superior).

Gòdia ha destacado que la formación es una herramienta "imprescindible" para lograr empresas agroalimentarias más competitivas y sostenibles, así como para garantizar el relevo generacional en el campo.

En este sentido, la recuperación del ciclo en Mas Bové se enmarca en el 'Projecte Catifa Vermella' del Govern, que busca facilitar la incorporación de jóvenes al sector mediante el acompañamiento, la reducción de la burocracia y mejores instrumentos de financiación y acceso a la tierra.

CERTIFICADOS Y FORMACIÓN CONTINUA

Más allá de la formación reglada, las Escuelas Agrarias potenciarán los certificados profesionales iniciados en 2025.

Destacan el nuevo certificado de Apicultura en Santa Coloma de Farners (Girona) y una formación en producción porcina en modalidad dual en la Escuela Agraria de Vallfogona de Balaguer (Lleida), que combina teoría y trabajo en empresa.

Para 2026, la red tiene programados más de 400 cursos de formación continua que suman 12.000 horas lectivas --entre presenciales y a distancia-- con el objetivo de llegar a unos 9.000 profesionales del sector agropecuario, alimentario y forestal de Catalunya.