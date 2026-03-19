Agro.- Naranjo (ICEX) ve irrenunciable el mercado estadounidense y apunta al "nicho latino"

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BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

La directora de Industria Alimentaria de ICEX, Maria Naranjo, ha calificado de irrenunciable el mercado estadounidense para las exportaciones españolas de productos agroalimentarios y ha destacado las oportunidades que ofrece el "nicho latino" que convive en el país norteamericano.

Así lo ha explicado este jueves en una rueda de prensa para presentar el congreso Alimentaria+Hostelco 2026, que se celebrará del 23 al 26 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que coincide en una etapa de "tensiones regulatorias y la apertura a nuevos mercados".

En este sentido, ha puesto de ejemplo los recientes acuerdos comerciales entre la Unión Europea con Mercosur e India y próximamente con Australia, pasos clave en la estrategia de diversificación del Viejo Continente en un contexto de volatilidad influenciado por la política comercial de Estados Unidos.

Sin embargo, ha hecho hincapié en que Estados Unidos es "un mercado irrenunciable", por lo que ha instado a trabajar para seguir comerciando con ese mercado, del que ha mencionado el nicho latino, que a su parecer supone una oportunidad en el país por al fuerte presencia de estos ciudadanos.

Según datos del ICEX, España es la séptima potencia exportadora del mundo en el sector agroalimentario y la cuarta de la Unión Europea, con cerca de 200.000 empresas exportadoras en 2024, de las cuales 20.150 son agroalimentarias (9,4%), y un volumen exportador agroalimentario por valor de 75.000 millones en 2025 (+4%).

CATALUNYA

Naranjo ha hecho hincapié en el peso que tiene Catalunya en esta capacidad exportadora, indicando que la comunidad autónoma representó 16.900 millones exportados en 2025 (+7,4%), un 21% del total del país.

En este sentido, ha aseverado que estas cifras "no reflejan el impacto de la peste porcina africana (PPA)", detectada a finales del año pasado, por lo que ha dicho que es de esperar que sus efectos sean palpables una vez se den a conocer los datos de exportaciones de principios de 2026.

CONFLICTO EN IRÁN

Durante el acto, el presidente de Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Ignacio Silva, ha reclamado "estabilidad" y un marco regulatorio claro para soportar el alza de los combustibles derivada del conflicto en Irán.

"Ante el entorno geopolítico que estamos viviendo, exigimos estabilidad, diálogo, reglas claras y suministros energéticos a precios competitivos", ha destacado Silva, subrayando el Consejo de Ministros que se tendrá lugar el viernes para aprobar un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán.

Ha explicado que aunque España no adquiera ciertos productos procedentes de zonas afectadas por el conflicto, hay otros Estados que sí que lo hacen, lo que genera una dinámica que afecta a la disponibilidad del producto final y, por consiguiente, que repercute en los precios.

"Los primeros sectores que van a verse afectados son los que tengan que ver con abonos y fertilizantes, por tanto, la alimentación animal con piensos, que va a afectar también a la industria alimentaria y de bebidas", ha resuelto.

UN SECTOR EN CIFRAS "RÉCORD"

Hace dos semanas, durante la presentación institucional de Alimentaria+Hostelco 2026, el ministro de Agricultura, Luis Planas, detalló que el sector agroalimentario exportó por un valor de 78.000 millones de euros en 2025, lo que supone un "nuevo récord".

"Nuestros alimentos y bebidas están presentes en 193 países y son cada vez más valorados en los mercados internacionales por su calidad, innovación y vinculación con la dieta mediterránea", agregó, tras señalar que las exportaciones agroalimentarias españolas han crecido más del 80 % desde 2018.

Según Silva, este crecimiento "se consigue con productos de calidad, sostenibilidad e innovación".