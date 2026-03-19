Alimentaria+Hostelco 2026 mostrará proyectos con IA y abordará nuevas tendencias de consumo

Representantes de Fira de Barcelona, Alimentaria, Hostelco, FIAB e ICEX participan en la presentación de Alimentaria+Hostelco 2026 - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El congreso Alimentaria+Hostelco 2026 prepara una edición que volverá a estar marcada por la innovación desde toda la cadena de valor, desde el campo hasta el supermercado, y los nuevos hábitos de consumo y exhibirá proyectos protagonizados por la inteligencia artificial (IA) enfocada al sector agroalimentario.

En una rueda de prensa de presentación de la nueva edición del evento, organizado por Alimentaria Exhibitions, sociedad de Fira de Barcelona, y que se celebrará del 23 al 26 de marzo en el recinto Gran Via de L'Hospitalet de llobregat (Barcelona), el director general de la entidad ferial, Constantí Serrallonga, ha reivindicado los 50 años del salón y su sinergia con el sector, "adaptándose a sus cambios y necesidades".

También han asistido el presidente de Alimentaria, Antoni Llorens; el presidente de Hostelco, Pere Taberner; la directora de Alimentaria, Anna Canal; el presidente de Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Ignacio Silva; y la directora de Industria Alimentaria de ICEX, Maria Naranjo.

UN IMPACTO DE 180 MILLONES

Esta edición, el salón ocupará 100.000 m2 en siete pabellones del recinto Gran Via, y reunirá a más de 3.300 empresas, un millar de ellas procedentes de 70 países, lo que representa más del 30 % del total, con un gran peso de las compañías procedentes de Europa, Asia y Latinoamérica.

Con el horizonte puesto en el acceso a nuevos mercados e incentivar oportunidades comerciales, los organizadores han invitado a 1.500 grandes compradores e importadores de 100 países, así como a 1.200 compradores españoles, y se esperan más de 14.500 reuniones de negocios.

La organización ha avanzado que se espera un impacto económico de 180 millones de euros en Barcelona, en línea con ediciones anteriores, y superar los 110.000 visitantes, un 25% de ellos internacionales, especialmente de Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

INNOVACIÓN E IA

De nuevo, el congreso se centrará en la innovación y presentará algunas novedades en materia de IA, como una startup que genera estrategias de nutrición personalizadas según los objetivos del usuario.

Otras novedades responden a retos como el aprovechamiento del agua en las explotaciones, el uso eficiente de fertilizantes o la reducción de mermas en los restaurantes.

SECTOR HORECA Y PRODUCTORES ESPAÑOLES

De ellos, Pere Taberner ha detallado que aproximadamente 50.000 "vendrán motivados por el sector horeca", que contará con 600 expositores y del que ha destacado el dinamismo de los últimos años por la influencia de los cambios de hábitos de consumo.

Por su parte, Anna Canal ha hecho hincapié en la presencia que tendrán los productores españoles en el Pabellón 1 y ha señalado que muchos compradores internacionales acuden al salón para descubrir las "riquezas" del país para luego visitar sus distintas comunidades autónomas.

CONFLICTO EN IRÁN

Preguntado sobre si el conflicto en Irán puede tener un impacto negativo en el evento, Antoni Llorens ha respondido con rotundidad: "Analizamos el número de expositores que venían de países afectados por el conflicto y eran 7. Es una cifra muy reducida respecto a los 3.300 totales".

Sin embargo, ha agregado que hay compradores de Catar o Emiratos Árabes Unidos "tendrán alguna dificultad más para desplazarse", aunque confía en que puedan encontrar alternativas para acudir.

MERCOSUR

Desde Fira de Barcelona, indican que acuerdos como los de la Unión Europea (UE) con Mercosur y la India y el futuro tratado con Australia pueden beneficiar las relaciones con actores importantes de estas regiones.

De hecho, el acuerdo con Mercosur protagonizará la II Cumbre Agroalimentaria de Barcelona, que tendrá lugar los próximos días 23 y 24 de marzo, en el marco de Alimentaria+Hostelco, y que contará con ministros de Agricultura latinoamericanos y será inaugurado por el ministro español Luis Planas.