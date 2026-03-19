Archivo - El presidente de la Anafric, José Figuls - ANAFRIC - Archivo

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación empresarial cárnica Anafric contará con 12 empresas en su estand en el salón Alimentaria+Hostelco 2026, que se celebrará del 23 al 26 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Se trata de Carnes Félix, Cárnicas Coviher, Celevant, Escorxador Frigorífic Reixach, Grup Viñas, Murgaca, Roca 1927, Sucarn, Miguel Vergara, Pirinat, Meat Borsa y MeatLamb, informa la entidad en un comunicado este jueves.

La presencia conjunta en el estand permite a estas compañías "reforzar su visibilidad internacional, generar oportunidades de negocio y mostrar la diversidad y calidad de la industria cárnica española ante compradores, distribuidores y profesionales de todo el mundo", ha destacado Anafric.

En el salón, la asociación participará en el IV Congreso Internacional Halal, que tendrá lugar el 24 de marzo, en la sesión titulada 'El sector cárnico halal: crecimiento sostenido de una demanda de calidad', que contará con la presencia del presidente de la entidad, José Friguls.

Asimismo, el 25 de marzo, Anafric colaborará con la iniciativa De Cerca, organizada por la revista Cárnica, que celebra su segunda edición en el marco de Alimentaria.