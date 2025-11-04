Las autoridades inauguran el Smart City Expo 2025, centrado en el uso de la IA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

Una comitiva de autoridades ha asistido este martes por la tarde a la inauguración del Smart City Expo World Congress, que se celebra hasta el jueves en el recinto de Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de Fira de Barcelona y que este año pone el foco en construir ciudades inteligentes mediante inteligencia artificial (IA).

Han asistido el alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós; el cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch.

También han estado presentes la secretaria de Estado de Digitalización, María González; la presidenta del Área de Servicios Generales y Transición Digital de la Diputación de Barcelona, Filomena Cañete; el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; y el director general de la entidad ferial, Constantí Serrallonga.

Todos ellos han recorrido los Halls 2 y 3 del recinto ferial y han visitado una treintena de estands, entre ellos los de la Diputación, los ayuntamientos de Barcelona, L'Hospitalet y Madrid, así como los del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), de la Generalitat y del Consorci de la Zona Franca.

También han conocido las innovaciones presentadas por Microsoft, DELL/Nvidia, Google, Smart Ports, Icex, FCC, Veolia, Sorigué, Deloitte, Moventis, Eit Urban Mobility y Sagalés, entre otros.

Durante tres jornadas, la organización del Smart City Expo 2025 prevé sumar más de 1.100 expositores, 600 ponentes, 850 ciudades y 25.000 visitantes para "aprovechar todo el potencial de las tecnologías para transformar el paisaje urbano".