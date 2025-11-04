Las autoridades inauguran el Smart City Expo 2025, centrado en el uso de la IA

Autoridades dan la bienvenida al Smart City Expo 2025.
Autoridades dan la bienvenida al Smart City Expo 2025. - DAVID ZORRAKINO
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 4 noviembre 2025 18:14

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

Una comitiva de autoridades ha asistido este martes por la tarde a la inauguración del Smart City Expo World Congress, que se celebra hasta el jueves en el recinto de Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de Fira de Barcelona y que este año pone el foco en construir ciudades inteligentes mediante inteligencia artificial (IA).

Han asistido el alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós; el cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch.

También han estado presentes la secretaria de Estado de Digitalización, María González; la presidenta del Área de Servicios Generales y Transición Digital de la Diputación de Barcelona, Filomena Cañete; el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; y el director general de la entidad ferial, Constantí Serrallonga.

Todos ellos han recorrido los Halls 2 y 3 del recinto ferial y han visitado una treintena de estands, entre ellos los de la Diputación, los ayuntamientos de Barcelona, L'Hospitalet y Madrid, así como los del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), de la Generalitat y del Consorci de la Zona Franca.

También han conocido las innovaciones presentadas por Microsoft, DELL/Nvidia, Google, Smart Ports, Icex, FCC, Veolia, Sorigué, Deloitte, Moventis, Eit Urban Mobility y Sagalés, entre otros.

Durante tres jornadas, la organización del Smart City Expo 2025 prevé sumar más de 1.100 expositores, 600 ponentes, 850 ciudades y 25.000 visitantes para "aprovechar todo el potencial de las tecnologías para transformar el paisaje urbano".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado