Balmón (AMB) reivindica el papel de las instituciones: "Sin poder público solo queda la selva"

Balmón durante su intervención este martes en el estand del AMB. - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antonio Balmón, ha reivindicado el papel de las instituciones para avanzar: "Sin poder público solo queda la selva".

Lo ha dicho este martes en el estand del AMB en la feria Smart City Expo World Congress (SCEWC), que se celebra en el recinto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de Fira hasta este miércoles.

El también alcalde de Cornellà de Llobregat ha destacado que, a lo largo de los 15 años que tiene el AMB, esta se han dedicado a mantener la esperanza a través de la "humanización del territorio y de la vida diaria cuando los vecinos piden acciones para el 'ahora".

"Somos la única administración que hace vivienda desde hace décadas, insuficiente, pero la única. Y esto se tiene que poner en valor", ha sostenido.

Ha añadido que el plan urbanístico para el futuro incluye "qué quieren del territorio, qué quieren de las piezas humanas, de la movilidad como personas, dónde vivir, cómo convivir y en qué tipo de espacio se hará".