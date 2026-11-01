El Barcelona Cybersecurity Congress 2026 prevé reunir más de 6.000 visitantes de 100 países

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BARCELONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona Cybersecurity Congress (BCC) 2026 celebrará su 7 edición del 3 al 5 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, que prevé reunir más de 6.000 visitantes de más de 100 países, unos 150 ponentes y más de 100 expositores, ha informado la Conselleria de Presidencia de la Generalitat en un comunicado.

Bajo el lema 'Connecting Europe's Cybersecurity Ecosystem', la BBC 2026, coorganizado por la Agència de Ciberseguretat de Catalunya y Fira de Barcelona, quiere "consolidarse como un espacio de conexión" entre empresas, instituciones, profesionales, responsables de seguridad y agentes de innovación de toda Europa.

La edición de este año se centrará en la ciberseguridad como cuestión estratégica y en la necesidad de reforzar la seguridad y la resiliencia de las industrias, las infraestructuras críticas, las empresas y los entornes urbanos.

PABELLÓN DE LA AGÈNCIA

Por tercer año consecutivo, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya tendrá pabellón propio en el estand C-21 del Hall 2.1: un espacio de 270 metros cuadrados que alojará 19 empresas y una entidad catalanas, que podrán presentar sus productos, servicios y desarrollos tecnológicos.

Estarán las empresas y entidades ASCICAT, Ciberia, Concenter.io, ConnectaSec, Cybercrow Systems, Cydoo, Delta Cybersecurity, ESED - Cyber Security & IT Solutions, ICDQ Group, IEAISA, ItechGrup by Plexus, Oficina Semat Data, Scud Cybersecurity, Secrets Vault, SEGURdades, Seven Sector, Synergial Cybersecurity, Tranxfer, TutumSec y Zynap.

También habrá una experiencia inmersiva que permitirá a los visitantes "vivir de primera mano" la suplantación de identidad a través de Inteligencia Artificial (IA), una de las amenazas emergentes más preocupantes de la era digital.

NUEVOS ESPACIOS

Entre las novedades de esta edición destaca el Networking Hub, un espacio para la conexión entre empresas u organizaciones, y, además, el 3 de noviembre por la mañana, el congreso acogerá un evento paralelo, coordinado por la Agència de Ciberseguretat, para abordar los retos que plantea la computación cuántica para la seguridad digital.

Ese mismo día, se celebrará la mesa redonda 'Defending Europe in 2026: National Cybersecurity Strategies, Collaboration & Emerging Threats', que reunirá a los máximos responsables de las agencias de ciberseguridad de Catalunya, Flandes, Polonia y Rumanía para debatir sobre la evolución de las amenazas en Europa, la implementación de NIS2 y DORA, la colaboración público-privada, el papel de la IA, el talento y la cooperación transfronteriza.

Por la tarde, tendrá lugar la jornada anual de la comunidad de ciberseguridad de la Digital Catalonia Alliance (DCA), con presentaciones de empresas de la comunidad, una charla práctica sobre cómo se ejecuta un ciberataque y una mesa redonda con expertos que tratarán los retos de confianza en un entorno donde la tecnología, por sí sola, no es suficiente.

El 4 de noviembre se celebrarán los CISO Global Leadership Awards, unos galardones que reconocen a las personas, organizaciones e innovaciones que contribuyen a reforzar la ciberseguridad en Europa y en todo el mundo.