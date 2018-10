La Barcelona Industry Week prevé 21.000 asistentes en su segunda edición

Publicado 09/10/2018 13:04:44 CET

Contará con 550 empresas en tres salones sobre salud, Internet de las Cosas e industria 3D

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona Industry Week prevé alrededor de 21.000 asistentes en su segunda edición, que reunirá del 16 al 18 de octubre los salones Healthio y Ind(3D)ustry From Need To Solutions en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona y el IoT Solutions World Congress en el de Gran Via.

En rueda de prensa este martes, el director de Negocio Propio de Fira de Barcelona, Salvador Tasqué, ha indicado que el evento reunirá a 550 empresas expositoras distribuidas en 33.000 metros cuadrados y las ponencias de 600 expertos.

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha explicado que esta semana quiere contribuir a que la industria se adapte a los cambios para que sus empresas sean más competitivas ante un "momento de cambio y de revolución".

"Ambición no nos falta", ha resaltado y ha reafirmado la apuesta clara de la institución ferial por acercar la innovación a los agentes económicos y crear eventos profesionales de referencia en el panorama internacional.

Serrallonga, que ha rehusado dar una cifra sobre el impacto económico que estos salones tienen pero ha apuntado a que será alto, ha celebrado que Fira de Barcelona sea el noveno recinto ferial de Europa y ha razonado que esto se debe al modelo de consenso entre agentes públicos y privados en el que se sustenta: "Es un proyecto colectivo".

También ha agradecido a la alianza con el Consorcio de la Zona Franca, que participa en este evento como patrocinador de diferentes actividades, entre las que se encuentra la exposición de su incubadora de manufactura avanzada de impresión 3D.

El delegado del Consorcio de la Zona Franca, Pere Navarro, ha señalado que la presencia de visitantes internacionales durante el evento permitirá dar a conocer esta incubadora a empresas y profesionales.

Asimismo, Navarro ha definido Barcelona como "capital mundial" en la reflexión sobre el impacto de la revolución tecnológica y ha sostenido que salones como estos permiten enseñar qué es lo que está pasando a los diferentes agentes.

"TRES GRANDES EVENTOS"

Tasqué ha reivindicado que la Barcelona Industry Week analizará la transformación industrial y diferentes tecnologías disruptivas a través de "tres grandes eventos" y ha resaltado que incluirá por primera vez el congreso 'Cyber Ethical Days', que consistirán en una serie de jornadas que abordarán la ciberseguridad y hacking ético en las compañías.

"La Industry Week nace en Barcelona para quedarse como un evento de referencia", ha subrayado.

En concreto, el IoT Solutions World Congress, que alcanza su cuarta edición este 2018, reunirá a 341 expositores y 316 ponentes y prevé una asistencia de 14.000 participantes, y tratará el impacto del Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial y la tecnología de la cadena de bloques en la industria.

La tercera edición de In(3D)ustry tendrá un total de 90 empresas expositoras y la participación de 40 ponentes y no solo se centrará en la impresión 3D como en los años anteriores sino que también se abrirá a la manufactura avanzada y digital, según ha sostenido Tasqué.

Por último, el salón Healthio, que tendrá 300 ponentes, quiere convertirse en un espacio de encuentro entre pacientes, profesionales y empresas de la salud, así como cuestionar cuál es el papel que los ciudadanos tendrán en el sistema sanitario del futuro.

Serrallonga ha apostado por las potencialidades que tiene Healhtio en convertirse en un gran evento gracias a la presencia local de hospitales, universidades y centros de investigación en el sector de la salud: "Es una ventaja que tiene Barcelona y se tiene que aprovechar".