BBFW 2026 contará con 420 marcas de moda nupcial, el 87% internacionales

El diseñador Stéphane Rolland y la directora de BBFW 2026, Albasarí Caro, en la presentación de BBFW 2026 - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La pasarela Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) 2026 celebrará su edición más "transversal, internacional y exclusiva" y contará con unas 420 marcas de moda nupcial, el 87% de ellas de fuera de España, sobre todo de Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Francia, Ucrania y Polonia, informa Fira de Barcelona en un comunicado este miércoles.

El evento, que se celebrará del 22 al 26 de abril en los palacios 1, 2 y 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, integrará propuestas de gala y alfombra roja y reunirá a unos 34 diseñadores en pasarela, el 60% internacionales, que presentarán sus colecciones.

Entre los nombres destacados de la industria española figuran Yolancris o Isabel Sanchís, junto a diseñadores internacionales como Peter Langner o Demetrios.

Asimismo, el salón contará con el diseñador francés Stéphane Rolland como protagonista de 'Barcelona Bridal Night', en la que presentará una colección de alta costura con la que hará su debut en España.

DIVERSIDAD E INTERNACIONALIDAD

En esta edición, el salón homenajea a las "figuras visibles y anónimas" que han construido esta industria, bajo el lema 'On the Shoulders of Giants', con el objetivo de proyectar diversidad e internacionalidad.

La directora del evento, Albasarí Caro, asegura que el BBFW 2026 reforzará la capacidad de la industria para abrirse a nuevos horizontes, descubrir mercados de alto potencial y "generar oportunidades reales para las marcas en un contexto cada vez más global y competitivo".

De esta manera, el BBFW se configura como un "punto de encuentro indispensable" para conocer el mercado y las tendencias que marcarán la temporada 2027 no solo en moda bridal, sino también en fiesta, gala y accesorios.