La BBFW 2026 pondrá el foco en los diseños de gala y eventos de alfombra roja

La BBFW 2026 se centrará en los diseños de gala y eventos de alfombra roja. - FIRA DE BARCELONA

Rendirá homenaje a la diseñadora alemana Lilly Reich (1885-1947)

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La feria de moda nupcial Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) pondrá en primer plano las últimas propuestas para novias y novios, y otorgará un mayor protagonismo a las colecciones de fiesta, ceremonia, red-carpet y cóctel, así como a los complementos y accesorios.

Organizado por Fira de Barcelona con el apoyo del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, el recinto de Montjuïc de se convertirá del 22 al 26 de abril de 2026 en un espacio donde confluyan tendencias, negocio y emociones de la moda y sus creadores, informa la entidad ferial en un comunicado este martes.

Asimismo, contará con la participación prevista de más de 400 marcas --el 80% internacionales-- y desfiles de alrededor de 40 diseñadores: los de las colecciones 2027 tendrán lugar del 22 al 25 de abril, mientras que el trade show se celebrará del 24 al 26.

"A HOMBROS DE GIGANTES"

La próxima edición se presenta bajo el lema 'On the Shoulders of Giants' (A Hombros de Gigantes), un homenaje a todas las figuras -visibles y anónimas- que han hecho posible la aportación de BBFW en el segmento de la moda nupcial, de fiesta y ceremonia.

La campaña pretende ser un tributo a la industria, a las marcas, a los diseñadores y a la ciudad de Barcelona, al tiempo que recupera la memoria de "creadoras históricamente silenciadas", reivindicando su papel determinante en el diseño, el arte y la moda.

LILY REICH

En este contexto, la imagen de BBFW 2026 se inspira en la fuerza creativa de la mujer, representada por la figura de la diseñadora alemana Lilly Reich (1885-1947).

Pionera en el diseño de interiores, mobiliario y exposiciones, Reich fue colaboradora de Mies van der Rohe en proyectos como el Pabellón Alemán de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, en el que se expuso la conocida silla Barcelona --que aparece en la nueva imagen del salón-- por primera vez.

ACENTO CATALÁN

La nueva propuesta visual también combina un conjunto de fiesta en negro de Yolancris y un diseño nupcial de Marta Martí, ambas firmas catalanas, interpretados por dos modelos de generaciones y estilos distintos.

"Esta edición nace desde la gratitud, pero también desde el deseo de avanzar con mayor conciencia. Nos apoyamos en los hombros de los gigantes que nos precedieron para mirar al futuro con una mirada más consciente y transformadora", ha afirmado la directora de BBFW, Albasarí Caro.

BARCELONA BRIDAL NIGHT

Uno de los momentos más destacados de la cita será la Barcelona Bridal Night, que en 2026 celebra su décima convocatoria con un formato conmemorativo.

Se trata de un desfile de alta costura a cargo de "un gran diseñador internacional" que se sumará a los otros referentes de la moda que han protagonizado en el pasado la Bridal Night como Viktor & Rolf, Elie Saab, Giambattista Valli o Vivienne Westwood, entre otros.