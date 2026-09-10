La BBFW 2027 pone el foco en Barcelona y las novias de la generación Z

Imágenes de la nueva campaña de BBFW 2027. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) ha lanzado la nueva imagen para la edición de 2027, que bajo el lema 'Needs No Explanation' pone el foco en una "nueva generación" de novias de la generación Z y sitúa Barcelona como un elemento esencial del salón, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

La cita, organizada por la entidad ferial en el recinto de Montjuïc, se celebrará entre el 14 al 18 de abril de 2027, en un evento que combina tanto pasarelas y desfiles como feria comercial.

Según la directora del salón, Albasarí Caro, la imagen de la edición busca reflejar a las novias de una generación que deciden no adaptarse y reivindican su derecho a "construir una celebración propia y a expresar su personalidad".

El eje visual de la campaña para la edición es un vestido "transformable", creado por el diseñador Mariano Moreno, a partir de 6 piezas intercambiables, por las que se puede modificar su silueta y adoptar distintas configuraciones.

La ciudad de Barcelona, por su parte, también cuenta con un papel protagonista en la nueva propuesta visual de la BBFW 2027, a través de un recorrido por distintos escenarios de la capital catalana.