La BBFW 2027 incorpora espacios de divulgación y 'networking'

Edición anterior de la de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW)- FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2027 de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) incorporará espacios de divulgación y 'networking', además de introducir cambios "estratégicos" con una propuesta más diferenciada de la pasarela y el Trade Show, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebrará del 14 al 18 de abril de 2027 en el recinto Montjuïc de la institución ferial, con los desfiles los días 14 y 15 en el Pabellón 8 y la feria entre el 16 y el 18 de abril en los Pabellones 1 y 2.

La directora del salón, Albasarí Caro, ha explicado que los cambios responden a una escucha activa de creadores, compradores y prescriptores: "Nuestro propósito es seguir siendo el gran punto de encuentro donde el talento se celebra, las tendencias cobran forma y la industria de la moda nupcial construye con solidez su futuro".

Además, la Barcelona Bridal Night cambiará su formato, con tres desfiles nocturnos protagonizados por firmas de prestigio internacional.

El objetivo es proyectar a Barcelona al mundo como "escaparate indiscutible de las tendencias que definirán la temporada 2028 en moda nupcial y alfombra roja".