Bizbarcelona 2025 contará con 100 conferencias y 170 ponentes

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 de Bizbarcelona contará con 100 conferencias y 170 ponentes, que abordarán retos de las pymes, el comercio y los autónomos, informa Fira de Barcelona en un comunicado este miércoles.

El encuentro se celebra entre el 15 y el 16 de octubre en el recinto Montjuïc de la institución ferial y está organizado por Fira de Barcelona y promovido por el Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, la Diputació de Barcelona, Pimec y la Cámara de Barcelona.

La organización ha explicado que el programa del salón "combina una visión más estratégica, sobre grandes temas como el liderazgo o la gestión de equipos, con un enfoque más micro centrado en los problemas cotidianos".

Por otro lado, el evento organizará 45 'workshops' prácticos dedicados a temas que afectan al día a día de los negocios, como mejorar el rendimiento de los equipos y el liderazgo, o mejorar la comunicación con los clientes.

El encuentro tendrá un espacio de exhibición con 75 empresas y entidades que presentarán productos y servicios para la promoción del tejido empresarial.