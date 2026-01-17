Blackman (ISE) dice que el futuro Hall Zero de Fira es "fundamental" para el salón

El director general de Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, ha subrayado que la ampliación del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona es "fundamental" para el futuro del salón y ha lamentado que el Hall Zero no esté listo para la edición de 2027.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press en el marco de la edición 2026 del ISE, que se celebrará del 3 al 6 de febrero, en la que ha admitido que, aunque el retraso del Hall Zero hasta 2028 no afecta a la edición actual, sí tendrá un impacto en 2027, para cuando inicialmente estaba previsto.

"Es decepcionante porque tenemos empresas que quieren expandirse y nuevas compañías que no podremos acomodar", ha argumentado.

Sin embargo, ha defendido que "hay que tener en cuenta los factores de seguridad" y que prefiere desarrollar el evento en unas instalaciones seguras y expandir su negocio que encontrar problemas más adelante, en sus palabras.

Blackman ha remarcado que el crecimiento continuo del salón requiere de esta nueva infraestructura y ha recordado que es un proyecto clave para la propia institución ferial: "Fira está gastando mucho dinero en esta instalación y necesitan recuperarlo de alguna manera".

BARCELONA: LA "MEJOR DECISIÓN"

El directivo ha calificado de "la mejor decisión" el traslado del salón desde Ámsterdam a Barcelona.

"Vemos cómo crece nuestro negocio y la ciudad es un factor determinante en ello", ha asegurado.

También ha puesto en valor el potencial que tiene trabajar en Fira Gran Via, que ha calificado como "una gran instalación, moderna y uno de los cinco recintos más grandes de Europa", y ha ensalzado el ecosistema local y la colaboración de las administraciones.

IA Y CIBERSEGURIDAD

Respecto a las tendencias de esta edición, Blackman ha destacado la inteligencia artificial (IA) y la ciberseguridad como los grandes pilares, y aunque ha reconocido peligros como las imágenes y vídeos falsos, ha defendido sus pros frente a los contras.

"La IA no es peligrosa si sabes cómo manejarla. Ahora ya existen herramientas y muchas más que se están creando para reconocer fotografías y vídeos falsos que nos ayudan a evitar estos peligros", ha remarcado.

Como gran novedad tecnológica, ha señalado los nuevos paneles 3D espaciales de Samsung que no requieren gafas: "Será uno de los platos fuertes. Es algo fenomenal que cambiará la forma en que consumimos contenido".

CREACIÓN DE EMPLEO

El director de ISE ha vinculado directamente la presencia del salón con la salud económica de la región y sostiene que el sector audiovisual ya genera unos 42.000 empleos en Catalunya.

"Estamos contribuyendo a este crecimiento: puedo decir que al menos una docena de empresas han establecido oficinas en Barcelona, Catalunya e incluso otras ciudades españolas como resultado de la llegada de ISE a Barcelona", ha revelado.

"DEVOLVER A LA COMUNIDAD"

Finalmente, ha hecho hincapié en el "legado" que el salón quiere dejar en la ciudad, mencionando colaboraciones con la Fundación Miró, el Hospital Sant Joan de Déu y donaciones de excedentes, entre otras iniciativas.

"No queremos ser vistos como alguien que solo viene a aprovecharse de una ubicación; queremos devolver algo a la comunidad", ha concluido.