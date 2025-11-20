BYD empezará a fabricar coches en Hungría en el segundo trimestre de 2026

BYD empezará a fabricar coches desde Europa en el segundo trimestre de 2026. - BYD

La firma china evita hablar sobre la posible apertura de una nueva planta de producción en Catalunya

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, ha anunciado que la firma china de vehículos eléctricos tiene previsto empezar a fabricar sus coches en Europa en el segundo trimestre de 2026, concretamente en su nueva planta en Szeged (Hungría), que estará acabada antes de finalizar este año.

Lo ha dicho durante la presentación de las dos nuevas versiones del BYD Atto 2, la híbrida enchufable (DM-i) y la 100% eléctrica Comfort, celebrada en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y acompañada por el managing director assistant de BYD, Aaron Liu; el director general de BYD para España y Portugal, Alberto de Aza; y el Product Manager de BYD para Alemania, Fabian Ulbrich.

Li ha puesto en valor este anuncio "tras haber crecido este año alrededor del 500% en Reino Unido, España y Alemania, y más de un 1.000% en Italia", y ha explicado que antes de finalizar 2025 la compañía tiene previsto vender sus vehículos en 33 países y superar los 1.000 concesionarios, una cifra que prevé que se doble en 2026.

La nueva planta de Szeged se unirá a la otra que la firma china tiene en Hungría, ubicada en Komárom, donde ya fabrica autobuses, y a la fábrica de Turquía que abrirá en 2026.

El año pasado, BYD vendió más de 4,27 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial, convirtiéndose en la marca de vehículos eléctricos más vendida del mundo.

PLANTA EN CATALUNYA

El pasado 6 de noviembre, el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, aseguró haber mantenido reuniones con representantes del gigante chino de vehículos eléctricos para que instale una planta de producción en Catalunya.

"Me he reunido con ellos como con muchos otros empresarios que quieren venir a Catalunya", aseguró, sin responder a la pregunta de si esta nueva planta se instalaría en la provincia de Tarragona.

Sin embargo, fuentes de la automovilística asiática han evitado hablar sobre esta posibilidad.

MERCADO ESPAÑOL

Durante la presentación de los dos nuevas versiones del BYD Atto 2, Alberto de Aza ha apuntado que en España se han registrado 19.421 unidades de BYD (+498% en un año).

"En dos años, hemos lanzado 11 modelos en el mercado español. Empezamos en 2023 con 10 puntos de venta, en estos momentos tenemos 94, con la previsión de llegar a los 100 a finales de año y a los más de 130 en 2026", ha puntualizado.