Cámara de Barcelona y Fira de Barcelona promoverán la mediación empresarial

El presidente de Cámara, Josep Santacreu, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona y Fira de Barcelona han acordado impulsar conjuntamente iniciativas que contribuyan a reforzar un tejido empresarial catalán más potente y competitivo, y han firmado un convenio de colaboración para promover la mediación empresarial a través del Consolat de Mar, el centro de mediación, conciliación y arbitraje de la Cámara.

El presidente de Cámara, Josep Santacreu, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, han firmado el acuerdo este martes en una reunión que ha contado con la participación del director gerente de la Cámara, Roger Guasch, y el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, informa la Cámara en un comunicado.

El objetivo final del acuerdo sobre mediación empresarial es implantar, siempre que sea posible, mecanismos de resolución de conflictos en la actividad empresarial como alternativa a los tribunales, así como para favorecer la competitividad empresarial y el desarrollo económico e industrial.

Además, la creación de la figura del socio institucional forma parte de la línea estratégica de la Cámara con el objetivo de acercar la corporación al tejido empresarial e institucional y hacerlo partícipe de las iniciativas que lidera.

Actualmente, junto a la Fira de Barcelona, son socios institucionales de la Cámara: Banc Sabadell, Caixa Enginyers, el Circuit de Barcelona-Catalunya, Colonial, Damm, Grant Thornton, Ibercaja, Indra , Wolters Kluwer y Fundación Ibercaja.