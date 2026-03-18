Catalunya autoriza 7 grados universitarios, 16 másteres y 4 doctorados para el próximo curso

Foto de familia con la consellera Núria Montserrat en el primer día del Saló de l'Ensenyament 2026 - RECERCA I UNIVERSITATS

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha informado de que para el próximo curso 2026-2027 ha autorizado 7 grados, 16 másteres y 4 programas de doctorado, en el marco de la primera jornada del Saló de l'Ensenyament 2026, que se celebra hasta el domingo en el recinto Montjuïc de la Fira de Barcelona.

De cara a la programación universitaria para el curso que viene, la Conselleria dice que está trabajando en unos 80 proyectos nuevos entre grados, másteres y programas de doctorado, "muchos de ellos aún en proceso de autorización", informa en un comunicado este miércoles.

En su visita al salón, la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha asegurado que las políticas del departamento "van siempre orientadas a poner a los estudiantes en el centro de las prioridades" y que, por eso, el curso que viene mantendrán la rebaja de los precios públicos universitarios iniciada este año.

También ha valorado la oferta de titulaciones de las universidades catalanas y "su capacidad constante de adaptación y de renovación para proponer estudios que dan respuesta a sectores emergentes y a las necesidades de la sociedad actual".

MAPA DE TITULACIONES

El nuevo mapa de titulaciones del sistema universitario de Catalunya se planifica para "dar respuesta a sectores estratégicos emergentes como la Inteligencia Artificial, la Biomedicina o las TIC".

Hasta finales de mayo, y antes de que empiece la preinscripción universitaria, se irán autorizando muchos de los nuevos estudios que actualmente están aún en tramitación.

En el ámbito de la Salud, se están tramitando los nuevos grados de Medicina previstos en la Universitat Ramon Llull (URL) y la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO), "fruto del compromiso del Govern para ampliar las plazas de estos estudios en Catalunya".

ESTUDIOS YA AUTORIZADOS

Dentro de las titulaciones ya autorizadas, destacan los estudios emergentes de grado en Ingeniería Biomédica de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), focalizado en ámbitos como la IA aplicada a la salud, la imagen médica y la bioinformática.

En el campo de la IA también se estrena el grado en IA y Robótica Aplicadas e la Universitat Pompeu Fabra (UPF); y en el área de las TIC, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en colaboración con la Universitat de Barcelona (UB), presenta dos nuevos grados: Tecnologías y Dirección de Empresas de Telecomunicación, y Tecnologías y Dirección de Empresas Agroalimentarias.

MÁSTERES

En másteres, destacan en artes cinematográficas las tres propuestas de la UB; en salud y biomedicina los másteres de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) en Asistencia y Gestión en las Emergencias Extrahospitalarias; y el de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) en Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca.

También se actualizarán estudios de grado (Diseño; Dirección de Empresas Tecnológicas; y Liderazgo Transformador e Impacto Social en la URL; y Desarrollo y Pruebas de Software - Software Development and Testing en la UOC) y 3 másteres (Psicopedagía en la UOC; Estudios de Cine y Culturas Visuales en la UB; y Administración de Empresas y Dirección Digital (MBA) en la URL).

Este curso universitario 2025-2026 se imparten un total de 550 grados, 702 másteres y 249 programas de doctorado; y en cuanto al número de estudiantes, las universidades de Catalunya han superado "por segundo año consecutivo" los 300.000 estudiantes matriculados en estudios de grado, máster y doctorado.