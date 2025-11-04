Catalunya impulsa un portal de innovación digital para mejorar la competitividad de empresas

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, interviene en Smart City Expo - David Zorrakino - Europa Press

Se prevé que esté operativa a principios de 2026

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciado el impulso de una nueva estrategia de innovación digital abierta para ponerla al servicio de la industria y de la competitividad de las empresas catalanas.

Lo ha dicho este martes en la inauguración del estand 'Catalonia' de la Generalitat en el Smart City Expo 2025, que se celebra hasta el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, donde han apuntado que la iniciativa ya está en construcción, a cargo del centro de investigación i2CAT, y se prevé que esté operativa a principios de 2026.

Se desplegará mediante un portal que permitirá conectar a agentes públicos y privados del ecosistema de la innovación digital de Catalunya para promover nuevos proyectos de base tecnológica que respondan a los retos de la industria, las ciudades o las administraciones.

"Hoy presentamos la creación de un portal que pretende hacer de puente entre los agentes públicos y privados, conectar a administraciones con empresas tecnológicas e industriales", ha destacado Sàmper.

En concreto, permitirá consultar modelos innovadores ya resueltos que ya aportan soluciones a problemas determinados y procesos innovadores en funcionamiento, al tiempo que abre la puerta a que accedan procesos de innovación futuros.

Impulsada por los departamentos de Empresa y Trabajo y de la Presidencia, a través de la Secretaría de Políticas Digitales y de Telecomunicaciones y Transición Digital, respectivamente, la nueva herramienta contempla la unificación de criterios para recoger datos y comparar futuros resultados.

EJEMPLOS GAMIFICADOS

Durante la inauguración del estand, también se ha presentado la demostración interactiva de este año, que consiste en 5 ejemplos gamificados de la aplicación práctica del modelo de innovación abierta con tecnologías digitales avanzadas para dar respuesta a varios retos.

Se trata de la atención ciudadana con traducción simultánea multilingüe; el transporte de carga con drones para zonas de difícil acceso; la detección inteligente de residuos voluminosos abandonados en ciudades; el acceso universal a la cultura con conciertos inmersivos inclusivos, y la agricultura inteligente para hacer frente al cambio climático en el Delta de l'Ebre (Tarragona).

Con estos ejemplos, se quiere mostrar una metodología que asume desde la identificación de retos reales gracias al análisis de datos y la escucha activa hasta la generación de ideas innovadoras con la participación de todos los actores indicados.

Además, permiten entender cómo estas ideas toman forma en prototipos y proyectos piloto testados en entornos reales, para finalmente llegar a su implementación y escalabilidad.