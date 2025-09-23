El CCIB reunirá a más de 9.000 expertos en esclerosis múltiple en el congreso ECTRIMS

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), gestionado por Fira de Barcelona, acoge a partir de este miércoles y hasta el 26 de septiembre el ECTRIMS Annual Congress, congreso internacional dedicado a la investigación y al tratamiento de la esclerosis múltiple y que contará con 9.000 profesionales procedentes de más de 100 países.

El objetivo del evento es que los asistentes puedan "compartir conocimientos, presentar sus últimos avances, fomentar la investigación e impulsar la colaboración internacional", informa Fira este martes en un comunicado.

Además, el congreso "quiere mejorar la atención a los pacientes" que podrán participar con una jornada especial pensada para acercar las últimas novedades directamente a las personas que conviven con la enfermedad.

Organizado por el European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), el congreso contará con un doble evento: la 41ª edición del ECTRIMS y la 30ª Conferencia de Rehabilitación en Esclerosis Múltiple (RIMS).

Los delegados participarán en un programa que incluye 2.500 resúmenes científicos, 223 ponentes internacionales y un programa con sesiones plenarias, ponencias, talleres prácticos y encuentros con expertos focalizados en cuatro grandes bloques: Clínica, Patogénesis, Imagen y marcadores biológicos sin imagen, y Terapia.