El Clúster Audiovisual destaca las "oportunidades de venta" para empresas catalanas en el ISE

Archivo - El presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant, ha destacado que la edición 2026 del Integrated Systems Europe (ISE) ha generado "muchas oportunidades de venta" para las empresas catalanas que se han exhibido en el evento.

Lo ha manifestado este viernes en una valoración de la edición 2026 del salón del audiovisual tras cuatro jornadas en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), remitida a Europa Press.

"Esta edición del ISE ha sido importantísima para el ecosistema audiovisual catalán. Todas las empresas socias que han tenido estand nos dicen que ha habido muchísimas visitas y de muchísima calidad y que se han abierto muchas oportunidades de venta", ha subrayado

Rutllant ha puesto en valor que en la presente edición se haya batido el récord de empresas catalanas en el ISE, con un total de 89, convirtiendo al territorio en el sexto más representado del salón, por detrás de China, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos.

Asimismo, ha destacado que en esta edición se ha confirmado que los drones son "un elemento fundamental a la hora de producir contenidos y a la hora de apoyar en todos los procesos de producción audiovisual" y la importancia que están ganando los eventos audiovisuales.