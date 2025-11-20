El clúster Indescat debate sobre tecnología e impacto social en el salón Piscina Barcelona

El cúster Indescat debate sobre tecnología e impacto social en el salón Piscina Barcelona - INDESCAT

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El clúster Indescat, especializado en la industria del deporte en Catalunya, ha organizado dos mesas redondas sobre transformación tecnológica y el valor social de las piscinas en el salón Piscina Barcelona 2025, que se cierra este jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informa en un comunicado.

En la primera mesa redonda, dedicada a tecnologías emergentes, expertos de Nagi Smartpool, Fluidra y DataPool han coincidido en que la digitalización está transformando de forma acelerada el sector, y que cada vez la sociedad y las empresas están más sensibilizadas en relación a aplicar medidas sostenibles.

La inteligencia artificial, los gemelos digitales y la ludificación ya se han empezado a incorporar en procesos de control, mantenimiento y mejora de la experiencia, y los ponentes han instado al sector a adoptar estas soluciones para anticipar incidencias, optimizar el consumo energético y reforzar la seguridad y confort.

En ella, el Commercial Pool Solutions & Marketing Director de Fluidra, organizadora de Piscina Barcelona, Francesc Garcia, ha visualizado las piscinas del futuro como "espacios holísticos y transformadores, que cubran las necesidades sociales además de las necesidades sociales".

La segunda sesión ha puesto de relieve el papel de las piscinas como infraestructuras sociales esenciales, con la participación de profesionales de centros deportivos municipales, de la Diputación de Barcelona y de la investigación sanitaria.

Las experiencias compartidas evidenciaron que las piscinas no sólo pueden contribuir a reducir desigualdades, fomentar hábitos saludables y convertirse en espacios de cohesión vecinal, sino que también representan una inversión en salud y una apuesta estratégica a largo plazo, ha destacado Indescat.