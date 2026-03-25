Cómic Barcelona explorará la cultura pop de Asia y tendrá una muestra de 'El señor de los anillos'

La directora de de Cómic Barcelona, Meritxell Puig, y el director de contenidos, Borja Crespo, en rueda de prensa este miércoles - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 44 Cómic Barcelona, que se celebrará en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona del 15 al 17 de mayo, se centrará en la cultura pop asiática, con autores como Pen So, Ken Niimura o Shintaro Kago, y contará con una exposición sobre la influencia de 'El señor de los anillos' en otros sectores como el cómic o los juegos de rol.

En la rueda de presentación de los detalles de la cita este miércoles, la directora del salón, Meritxell Puig, ha afirmado que esta edición se centra en esta cultura pop de Asia, con la participación "por primera vez" de Hong Kong y una gran presencia de Corea del Sur en el evento.

También se contará con un concurso de k-pop --cuya final será en Madrid y el ganador irá a Corea del Sur para participar en un concurso internacional de esta disciplina--; y, además de los invitados internacionales, Puig asegura que este año se vuelve a "apostar por el talento español".

Puig ha avanzado algunos de los invitados de esta edición, entre los que están Natacha Bustos -autora del cartel de este año--, Paco Roca, Javier Rodríguez, Álvaro Martínez Bueno, Fernando Blanco y Artur LaPerla. Más de 100 autores

INVITADOS Y EXPOSICIONES

Esta edición contará con más de 100 autores y el director de contenidos de Cómic Barcelona, Borja Crespo, ha explicado que algunos de los invitados asiáticos son Pen So, Ken Niimura, Shintaro Kago, Deniz Camp y Milo Manara.

Por otro lado, algunas de las exposiciones durante la cita son 'El Senyor dels Anells: Un llegat èpic', 'La edad de piedra de Paco Roca' -sobre sus inicios--, 'Paracuellos, de Carlos Giménez: 50 Aniversario' -que abordará las "raíces" del cómic--, 'Lo mejor del Siglo de Oro' e 'Icones revestides: El multivers coreà de Wooh Nayoung'.

La comisaria de la exposición 'El Senyor dels Anells: Un llegat èpic', Karen Madrid, ha recordado que este año se cumplen 25 años del estreno de 'La comunidad del anillo', la primera película de la trilogía y que, con motivo de esta efeméride, se quiere echar la "vista atrás y ver qué influencia ha tenido 'El Señor de los Anillos' en otros sectores", como el cómic o los juegos de rol.

"Es un legado el de Tolkien que, después de 100 años, tiene aún mucho recorrido por delante" y en la muestra se ha recogido material de diferentes personas del mundo de Tolkien, con un original de Luis Bermejo, que hizo uno de los dos cómics aprobados por la familia del propio autor.

Además, este año un total de 24 editoriales internacionales participarán en el evento -entre europeas, americanas y también asiáticas (de Japón y Corea del Sur)-- y Puig reitera que para la organización es "muy importante seguir apostando por la cultura del cómic, los autores y la industria".

PREMIOS Y OTRAS ACTIVIDADES

Crespo ha señalado que en más de 40 años del salón "nunca se había premiado una obra de una autora" y que este año será así, ya que las 5 obras nominadas a Mejor Obra Nacional son de mujeres.

También se entregará el Premio a la traducción y el salón también contará con el premio del Carnet Jove o la exposición del concurso infantil y juvenil que el evento tiene con escuelas.

Otras de las actividades del salón son mesas redondas, ponencias y presentaciones editoriales en un año que pretende celebrar "la pluralidad del cómic y proyectarla hacia el futuro" en el Comic Pro; así como también habrán espacios inmersivos y familiares como el Comic Kids.