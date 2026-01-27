El Congreso Mediterráneo de Ingeniería Química prevé reunir a más de 350 profesionales

Los principales ponentes del Congreso Mediterráneo de Ingeniería Química - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Mediterráneo de Ingeniería Química (MeCCE) prevé reunir a más de 350 profesionales y contar con "5 referentes internacionales" en sostenibilidad, digitalización y tecnologías emergentes, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El encuentro se celebrará del 2 al 5 de junio en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en el marco de Expoquimia, y el objetivo es compartir soluciones para avanzar en la transición ecológica desde la química.

En concreto, participarán la directora del Centro de Investigación Unijes en Ecología y Medio Ambiente del IQS, Cristina Alonso; la responsable de producto de Promethean Particles, Seline Ambrose, y el investigador de IFP Energies Nouvelles, Benoit Celse.

También, el profesor emérito y coordinador científico del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnologías Ambientales (Cretus) de la Universidad de Santiago de Compostela, Juan M. Lema, y la catedrática en la Universidad Tecnológica de Delft, Andrea Ramírez.

Promovido por Expoquimia, el evento está organizado por la Sociedad Española de Química Industrial y de Ingeniería Química (Sequi), la Asociación profesional de antiguos alumnos del IQS --AIQS Alumni-- y la Asociación y el Colegio d'Enginyers Industrials de Catalunya (EIC).