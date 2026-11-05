'Connect Health' sitúa la salud como un "foco primordial" del MWC27 con más de 70 ponentes

La CEO de MWCapital, Laia Corbella, y el presidente de GSMA Ltd, John Hoffman, durante la presentación de Connect Health - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vertical de salud 'Connect Health', que celebrará su primera edición en el Mobile World Capital 2027, situará la salud como un "foco primordial" del salón, y contará con más de 70 ponentes y la presencia de los diferentes actores del ecosistema, desde profesionales de la salud y tecnológicos a hospitales y empresas farmacéuticas y las administraciones.

Lo han explicado el presidente y director de GSMA Ltd, John Hoffman, y la ceo de MWCapital, Laia Corbella, este jueves en Barcelona junto al teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls, y el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort, durante la presentación de la nueva vertical del MWC27, que se celebrará del 1 al 4 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

Corbella se ha referido a la dificultad de muchas de las innovaciones sanitarias para incorporarse en los propios servicios sanitarios y ha hecho un llamamiento a conectar y reunir a la totalidad del sector sanitario, la industria y las administraciones públicas para afrontar este reto.

Ha afirmado que hay que imaginarse el hospital del futuro y facilitar la colaboración para que la innovación avance "y deje un legado más allá del MWC en el territorio".

Hoffman, por su parte, ha destacado la necesidad de que las innovaciones tecnológicas tengan un impacto real en el ecosistema de salud, y no sirvan únicamente para impulsar la conectividad en equipamientos o facilitar las diferentes tareas.

VALLS Y TORT

Valls ha resaltado la colaboración entre los diferentes agentes implicados, y ha destacado el "liderazgo" público, tanto de las administraciones como del sistema sanitario público; el del sector universitario y de la investigación y el del sector empresarial.

Tort, por su parte, ha recordado que hablar de conectividad también debe incluir un debate en torno al propósito detrás de la tecnología y cómo se canaliza, y ha reivindicado la "capacidad humana de implicación" detrás de las innovaciones.

El programa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como con el apoyo de las entidades del sector Asociación British HealthTech Industries (ABHI), la Asociación Salud Digital (ASD), AseBio, Biocat, IDIS, Farmaindustria, Fenin, Fundación IDIS y TIC Salut i Social.

CONNECT HEALTH

'Connect Health' ocupará un espacio de 1.400 metros cuadrados en el Pabellón 7, además del espacio reservado en el 4YFN, y el programa girará en torno a 4 ejes temáticos, que son los datos y la IA, reinventar el sistema sanitario hacia nuevos modelos asistenciales, acelerar el I+D y la evolución de un sistema centrado en la salud a uno en el bienestar, y dos transversales, la conectividad y la escalabilidad.

El programa reunirá a más de 70 expertos, profesionales y empresarios del sector, entre los que la entidad ha destacado el cirujano Rafael Grossmann, el ceo y fundador de Transform.Health, Lucien Engelen, y la profesora y referente en cirugía y salud digital vinculada a la Universidad de Ámsterdam, Marlies P. Schijven, entre otros.

BARCELONA

Durante la presentación, Corbella también ha resaltado el papel de Barcelona, que ha dicho que "es uno de los principales hubs europeos en salud y tecnología", con un 93% de las empresas del ecosistema catalán concentradas en la capital; y de Catalunya, que acoge la sede de 17 de las 20 mayores compañías farmacéuticas y de tecnología médica.

Ha afirmado que existe el talento y tecnología pero que "todavía existe una distancia en la capacidad de desarrollar esta innovación y que realmente llegue a los hospitales", y ha afirmado que la vertical conectará las necesidades del sistema de salud con las oportunidades que genera la tecnología.