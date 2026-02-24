Los directores generales de ocho empresas se suman al Comité de líderes de Construmat

Archivo - Entrada de la feria Construmat 2024 - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los directores generales de Cosentino, Deceuninck, Evowall, Fischer, Greco Gres, Jung, Mapei y Molins se han sumado al Comité de líderes de Construmat, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

Este comité ha sido constituido recientemente para diseñar la próxima edición del evento, que se celebrará del 18 al 20 de mayo de 2027 en el recinto Gran Via de la institución ferial.

El grupo "actúa como impulsor estratégico, aportando su profundo conocimiento del mercado" con el objetivo de ofrecer su experiencia para que el salón crezca exponencialmente y se convierta en el evento en el que estén presentes todas las empresas que cuenten con novedades o innovaciones.

El presidente del salón, Xavier Vilajoana, ha explicado que la creación de este comité asesor "demuestra la implicación y cercanía de la industria de todo el país con este evento" y refuerza el compromiso para ofrecer un evento útil y con impacto real.

El salón de 2027 cuenta con la mitad del espacio expositivo ya contratado, y está previsto ampliar la superficie hasta ocupar dos pabellones del recinto.