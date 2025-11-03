La DO Penedès acude al Gastronomic Forum Barcelona tras su primera vendimia 100% ecológica

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La DO Penedès participará en la edición 2025 del Gastronomic Forum Barcelona, que se celebra entre este lunes y el miércoles en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, coincidiendo con el hito conseguido este año de su primera vendimia 100% ecológica.

En concreto, estará presente en un estand junto con más de 20 bodegas catalanas y organizará una cata conducida por el partner de Entrevins y promotor de varios festivales del sector vinícola, Xavier Barba, informa en un comunicado este lunes.

El Gastronomic Forum Barcelona, que conecta a los profesionales de la restauración y la hostelería y que actúa como escaparate para que las bodegas se den a conocer entre un público especializado, pondrá el foco en la designación de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025.