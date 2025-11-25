EdTech Congress Barcelona 2026 pone el foco en la "revolución educativa con la IA"

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de EdTech Congress Barcelona se centrará en la "revolución educativa con la inteligencia artificial (IA)", informa Fira de Barcelona este martes.

El encuentro se celebrará del 4 al 5 de febrero en el Palau de Congressos de Barcelona del recinto de Montjuïc de la institución ferial.

El objetivo es ofrecer soluciones tecnológicas de carácter estratégico que den respuesta a las necesidades del colectivo educativo y formativo, que abraza tanto la enseñanza obligatoria como la superior, la Formación Profesional y el corporate learning.

El evento contará con 81 expertos nacionales e internacionales que debatirán sobre las oportunidades que abre la nueva era tecnológica y sus principales retos.

Entre los temas que se tratarán están la inclusión y accesibilidad en la educación digital; el uso de dispositivos y nuevas tecnologías en el aula; el bienestar digital y las buenas prácticas docentes; el impacto de la IA en el futuro de la universidad y la investigación, o el diseño de políticas públicas.