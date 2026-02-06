Las empresas catalanas del estand del Govern prevén generar 4,4 millones gracias al ISE

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, durante su visita en el ISE - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las 30 empresas catalanas que han participado en el estand de la Generalitat dentro del Integrated Systems Europe (ISE) celebrado esta semana en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona esperan generar 4,4 millones de euros de volumen de negocio --el doble que en 2025-- durante los próximos 12 meses gracias al congreso.

En un comunicado este viernes, el Departamento de Empresa y Trabajo destaca que un tercio de estas compañías ha cerrado ya algún acuerdo, según datos de Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas de la Generalitat.

El conseller Miquel Sàmper ha subrayado que estos datos ponen de manifiesto la "importancia estratégica" del ISE y su impacto para el sector audiovisual catalán, que sería mucho menor si no se celebrase en Barcelona, a su parecer.

Ha celebrado que las empresas catalanas "hayan sabido aprovechar las oportunidades de negocio del congreso más importante del mundo del sector".

En total, las empresas catalanas que han formado parte del Pabellón Catalunya de la Generalitat han mantenido 667 reuniones de negocio en el marco del ISE, de los cuales un 42% han sido con clientes extranjeros, principalmente de Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Reino Unido y la India.

PARTICIPACIÓN RÉCORD

Este 2026, un total de 89 empresas catalanas han participado en el ISE, un 5% más que la edición anterior y la cifra más alta de todas las ediciones celebradas en Catalunya.

De hecho, ha sido el sexto territorio con más compañías y entidades expositoras en el ISE, por detrás de China, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos.