Eurecat mostrará en Alimentaria soluciones de digitalización, sostenibilidad y producción

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BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat mostrará la próxima semana en la feria Alimentaria+Hostelco 2026 varias tecnologías y soluciones para la industria alimentaria en el ámbito de la digitalización, la sostenibilidad y la producción de nuevos alimentos.

La feria se celebrará del lunes al jueves en Fira de Barcelona Gran Via en L'Hospitalet de Llobregat: el estand de Eurocat estará en The Alimentaria Hub (pabellón 5), informa el centro tecnológico en un comunicado.

Entre las soluciones que presentará hay plataformas de gestión con inteligencia artificial para dar soporte a la toma de decisiones y optimizar los procesos y la planificación en la industria alimentaria.

También mostrará textiles sostenibles de nuevos materiales y biomateriales elaborados a partir de la valorización de subproductos agroforestales aplicados al packaging alimentario y soluciones de reciclaje textil para el sector hotelero y la restauración.

Otras soluciones serán sobre reciclabilidad de envases plásticos y ecodiseño para desarrollar nuevos packagings más reciclables, sostenibles, competitivos y adaptados a la normativa vigente; y nuevos ingredientes más sostenibles y seguros obtenidos o mejorados mediante procesos innovadores como la fermentación.

Además, se verán tecnologías sobre la innovación en alimentos, y también sobre el estudio de la calidad nutricional y funcional de nuevos ingredientes de proteína alternativa en interacción con la microbiota intestinal.

Y habrá soluciones de análisis biológica y molecular aplicadas al sector agroalimentario para analizar la salud del suelo agrícola, detectar desequilibrios o contaminaciones y definir estrategias regenerativas para recuperarlo, mediante la aplicación de la biotecnología y las ciencias ómicas.

Eurecat está en el programa oficial con intervenciones de algunos de sus miembros, como 'Alimentación 2026 y más allá' con Ignasi Papell (día 23), 'Técnicas biotecnológicas para la innovación alimentaria' con Francesc Puiggròs (día 23), 'Eurecat Latam: Proyectos innovadores pioneros desde Chile' con Javiera Francisca Sarmiento (día 24) e 'Innovar en Brain Health con ciencia para nuevas soluciones alimentarias' con Katherine Gil (día 24).

Además estará en 'IA en la industria alimentaria: de la receta a la producción' con Pol Torres, Frederic Clarens y Helena Torrell Galceran (día 25) y en 'Innovación, sostenibilidad y resiliencia en los sistemas alimentarios' con Lorena Calderón (día 25).