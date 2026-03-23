La FCAC quiere impulsar en Alimentaria las ventas internacionales de cooperativas catalanas

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L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) quiere impulsar la presencia internacional de sus productos en Alimentaria Hostelco, que se celebra del lunes al jueves en Fira de Barcelona Gran Via en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Tiene el objetivo de posicionar los productos cooperativos en espacios de alto valor añadido y favorecer la creación de nuevas oportunidades comerciales, explica este lunes en un comunicado.

En el último ejercicio, el volumen de exportaciones de las cooperativas agrarias catalanas alcanzó 212,4 millones de euros, con un peso sobre el total de la facturación del 23%.

Alrededor de una quincena de cooperativas agrarias cuentan con un stand propio dentro del espacio ferial para "promocionar sus productos y novedades", y productos concretos como aceite de oliva, embutidos, miel o leche estarán presentes en otros espacios de Alimentaria Hostelco.

El presidente de la FCAC, Ramon Sarroca, ha explicado que "a participación en Alimentaria representa una "oportunidad clave" para impulsar la proyección internacional de los productos cooperativos y reforzar la relación con distribuidores, restaurantes y profesionales del sector alimentatio en todo el mundo.