La Fira y el Clúster de Energía Eficiente abordarán la transición energética industrial

La Fira y el CEEC organizan una jornada sobre la transición energética industrial.

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fira de Barcelona y el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC) han organizado la jornada 'Industrial Energy Transition: Driving Competitiveness, Efficiency & Profitability', que abordará soluciones a los retos de la transición energética para empresas que consumen grandes cantidades de energía.

La cita, que se celebrará el 5 de noviembre en el recinto de Gran Via de Fira en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ofrecerá herramientas que impulsan la eficiencia operativa, competitividad y resiliencia energética en un contexto "marcado por la volatilidad de los costes y regulaciones", informa la entidad ferial en un comunicado este miércoles.

El programa, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria y Turismo, analizará el proceso de electrificación, el papel del autoconsumo y el impacto de los costes energéticos en sectores electrointensivos, con sesiones que abordarán desde el impacto de la factura energética en la industria española hasta las soluciones tecnológicas más innovadoras aplicadas en entornos industriales.

Incluyen una mesa redonda con representantes de empresas como Roca Group, DOW Chemical, Almirall y Alier, que compartirán experiencias reales sobre cómo gestionan la eficiencia energética en sus empresas, mientras que compañías como Schneider Electric, Veolia y Endesa presentarán algunas de sus soluciones tecnológicas.

El evento concluirá con la presentación del estudio 'Impacto socioeconómico en España de una factura eléctrica competitiva en la industria', elaborado por la consultora PwC España, que ofrecerá una visión cuantitativa sobre los beneficios de una política energética eficiente para el tejido productivo nacional.