Garcia (Puerto de Barcelona): "Ninguna administración puede afrontar sola los retos actuales"

El director general del Puerto de Barcelona, Àlex Garcia - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general del Puerto de Barcelona, Àlex Garcia, ha advertido este martes de que ninguna administración, sector o disciplina puede afrontar sola los retos del ecosistema portuario, entre los que ha situado las interrupciones de las cadenas de suministro, la emergencia climática, la transición energética y la inestabilidad geopolítica.

Lo ha afirmado en la inauguración de 'Smart Ports: Piers of the Future', dentro del 'Smart City Expo World Congress' en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en un acto en que también han participado la comisionada de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo; el director general de SCEWC, Ugo Valenti, y el director ejecutivo de World Ocean Council, Stewart Sarkozy-Banoczy.

Garcia ha reivindicado en este sentido "colaboración", una visión compartida y la capacidad de innovar conjuntamente.

PLATAFORMAS DE CONEXIÓN

Además, ha situado los puertos como "plataformas de conexión", capaces de enlazar mercados, personas, territorios y cadenas logísticas y que en la actualidad tienen que conectar también talento, tecnología y conocimiento.

Como ejemplo de innovación, el director general ha presentado 2 iniciativas del Puerto: 'New Latitude', impulsada junto a la Barcelona Port Innovation Foundation para reforzar la innovación abierta y la colaboración con el ecosistema, y 'Lighthouse', una aceleradora de empresas emergentes del Puerto y de Blue Tech Port, el 'hub' de economía azul que está desarrollando la institución.

REFERENTE INTERNACIONAL

Garcia ha situado como ambición convertir Barcelona en el referente internacional en innovación portuaria y economía azul, para convertir "ideas en proyectos y transformando retos en oportunidades".

Al final del acto, han intervenido también a través de sendos vídeos el consejero delegado del Puerto de Hamburgo (Alemania), Jens Meier, y el director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles (Estados Unidos) Gene Seroka, quienes han explicado de qué manera usan la tecnología para ser puertos más eficientes, sostenibles y seguros, mediante gemelos digitales, robótica o drones.