El Gastronomic Forum Barcelona 2025 cierra sus puertas con más de 21.800 visitantes (+21%)

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 16 edición de Gastronomic Forum Barcelona ha cerrado sus puertas este miércoles tras superar los 21.800 visitantes, un 21% más que en la anterior edición de 2024, más de 400 empresas de los sectores de la hostelería y la restauración --un 10% más que en 2024-- y habiendo reunido a todos los chefs catalanes con 3 estrellas Michelin.

Celebrado en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, el evento ha acogido durante tres jornadas nuevos lanzamientos como turrones de algarroba, croquetas de crema catalana, aceitunas de jamón ibérico o pintura comestible de gamba, informa la entidad ferial en un comunicado.

El director de Gastronomic Forum Barcelona, Josep Alcaraz, ha subrayado que esta edición "ha sido decisiva para consolidarse como una plataforma de negocio imprescindible tanto para grandes como pequeñas empresas".

En paralelo a la exposición, los visitantes han podido asistir a 190 actividades en torno a la nueva cocina catalana, y más de 75 chefs que suman 52 estrellas Michelin han abordado la actualidad de este movimiento culinario.

El Gastronomic Forum Barcelona volverá a celebrarse del 2 al 4 de noviembre de 2026 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

En el apartado de premios y reconocimientos, durante el evento se ha otorgado, junto a 'La Vanguardia', el Premio Cuiner Gastronomic Forum Barcelona 2025 a Helena Termes y Jeffrey Ruiz, del restaurante Cort del Mos de Palamós (Girona).

Por su parte, la escudella 'take away' de Cuinats Jotri ha recibido el Premio InnoForum al producto más innovador; El Mejor Panettone Tradicional de España, organizado por el Gremi de Pastissers de Barcelona, ha reconocido a la Pastisseria Oriol Carrió de Barcelona; y la categoría de Mejor Panetone de Chocolate la ha ganado Can Jan de Torredembarra (Tarragona).

Finalmente, el concurso The Baker, del Gremi de Flequers de la Provincia de Barcelona, ha designado a Xavi Pàmies como mejor panadero.