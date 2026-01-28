La Generalitat refuerza el posicionamiento de los vinos catalanes en la Barcelona Wine Week

Archivo - Edición Anterior de la Barcelona Wine Week. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat estará presente en la edición 2026 de la Barcelona Wine Week para reforzar el posicionamiento de los vinos catalanes, informa en un comunicado este miércoles.

El encuentro se celebra del 2 al 4 de febrero en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, y realizará la estrategia a través del Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) y Prodeca.

En concreto, Incavi liderará los contenidos vinculados a la identidad, la investigación y la singularidad del vino catalán, y Prodeca, las acciones orientadas al negocio y los mercados internacionales.

La voluntad es "generar oportunidades comerciales y comerciales" y consolidar la proyección internacional del sector vitivinícola catalán.

La presencia de la Generalitat en la feria "combina acciones de promoción comercial, espacios específicos para el negocio y contenidos técnicos y estratégicos", así como una misión inversa con operadores internacionales.