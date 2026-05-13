El Gran Premi de Catalunya de MotoGP estrena el 'MotoGP Fan Fest' en Barcelona

Imagen del 'MotoGP Fan Fest' en Barcelona - CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El 'MotoGP Fan Fest' ha abierto sus puertas en la plaza de Catalunya de Barcelona este miércoles con actividades dirigidas a los aficionados de las motos antes de la celebración este fin de semana del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El momento de mayor expectación de la jornada ha sido el evento 'Meet the Riders', una iniciativa que ha permitido conectar a la afición con pilotos como Jorge Martín, Àlex Márquez, Joan Mir, Pedro Acostay Àlex Rins, informa el Circuit en un comunicado.

Además, el vigente campeón del mundo, Marc Márquez, ausente tras una reciente operación, ha participado a través de un video dirigido a los aficionados en el que les ha animado a no perderse la "gran fiesta" del motociclismo.

El 'Fan Fest' permanecerá abierto este jueves de 12 a 21 horas con acceso gratuito y actividades como simuladores, exposición de motos y objetos de pilotos, juegos de reacción, música en directo y propuestas gastronómicas, entre otras.

Este viernes el Circuit de Barcelona-Catalunya abrirá sus puertas para la 35 edición del Gran Premi de Catalunya.