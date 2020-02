Hoffman (GSMA) a Fira: El lunes "vamos a empezar a trabajar en la edición del 2021"

Publicado 15/02/2020 12:03:24 CET

Ve la decisión de cancelar el MWC como "increíblemente complicada" y no le constan reclamaciones de empresas

BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, ha explicado este sábado que, tras la anulación del Mobile World Congress (MWC), dijo a los responsables de operaciones de Fira de Barcelona: "El lunes por la mañana vamos a empezar a trabajar en la edición del 2021 del MWC".

En entrevistas de los diarios 'Ara', 'La Vanguardia' y 'El Periódico' recogidas por Europa Press, ha asegurado que la presencia del MWC en Barcelona irá más allá de 2021, y preguntado por si se alargará después de 2023, hasta cuando han firmado contrato, ha dicho: "No puedo especular con el futuro. Pero sí puede decir que mi deseo es... Barcelona es nuestra casa. Estamos muy bien con nuestros socios".

Sobre la cancelación del congreso, ha afirmado que se vieron forzados a tomar la decisión, que ha calificado de increíblemente complicada: "No es que quisiéramos tomarla porque queríamos que el MWC se celebrara, pero fue imposible".

Ha asegurado que no tiene constancia de reclamaciones de empresas afectadas, y ha dicho que no pidieron a las administraciones que declararan la emergencia sanitaria: "Nosotros no somos autoridades sanitarias. Nunca haríamos una cosa así".

Afirma que están "extremadamente contentos" con el trato de las administraciones y, preguntado por otras ferias internacionales que se celebrarán en otras ciudades, ha considerado que el tamaño y el volumen de asistentes al MWC ha sido el principal motivo de preocupación.

"Creo que si el MWC se hubiera celebrado la semana pasada, no habría habido ningún problema", y cree que han tenido mala suerte con el calendario porque el congreso coincidía con el momento más álgido del coronavirus.

Ha negado la posibilidad de que la cancelación sea efecto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y ha dicho que, a pesar de grandes empresas chinas no anularon su participación, "otras más pequeñas y mucho menos conocidas están entre las que decidieron no venir".

AFECTACIÓN A EMPRESAS

Preguntado por si tienen seguros que cubran la cancelación, ha afirmado que, al tomar la decisión de no celebrar el congreso, se tuvo en cuenta la salud y la seguridad, no el impacto financiero: "Sinceramente desconozco qué tipo de cobertura aseguradora tenemos y sus condiciones. Pero en todo caso ninguna póliza cubre el miedo y es con lo que tenemos que tratar".

Al preguntársele si el concepto de causa de 'fuerza mayor' aparece explícitamente en los contratos con las empresas, ha replicado que no es especialista en derecho: "Fuerza mayor es algo a lo que te ves obligado, que te viene de fuera. Sé que las circunstancias nos obligaron y lo estábamos haciendo claramente basándonos en la salud y la seguridad".