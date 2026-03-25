Los Horeca Awards 2026 reconocen la eficiencia, inclusión y creatividad en la hostelería

Imagen de la entrega de los Horeca Awards 2026. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Horeca Awards 2026, organizados por Alimentaria Hostelco, han reconocido las iniciativas y profesionales de la hostelería que mejor representan "la evolución del sector hacia modelos más eficientes, inclusivos y creativos", explica Fira de Barcelona este miércoles en un comunicado.

En concreto, los galardones han distinguido once propuestas que destacan por un enfoque sostenible, innovador y orientado a mejorar la experiencia gastronómica en los ámbitos de la restauración colectiva, la restauración organizada e independiente, la hostelería hotelera, la tecnología alimentaria, el diseño de espacios y la sostenibilidad integral.

En la categoría de restauración colectiva, el premio ha sido para Eudec Food por elaborar un catálogo de platos texturizados para personas con disfagia, mientras que el reconocimiento al mejor proyecto de cocina ha sido para Welbilt Iberia por su contenedor gastronómico modular y el de restauración organizada para Garden Pizza Family.

El premio de la categoría de restauración independiente, por su parte, ha ido a parar a La Barra del Indiano, por su menú degustación mensual "en constante evolución", e Ilunion Hotels ha recibido el reconocimiento al mejor F&B Hotelero, mientras que otros proyectos premiados han sido el Hotel Alimara Barcelona, Fishology Foods, Unox, Iberital y Digital Retail - Proppos.

Además, Jordi Butrón recibió el galardón en reconocimiento a su trayectoria profesional, e Iker Oroz ha sido el ganador de la primera edición del premio el mejor pan.