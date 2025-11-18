El IBTM World contará con 14 proyectos catalanes centrados en el turismo de reuniones

La directora de la Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, durante el IBTM World Barcelona. - AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El BEFuture, una iniciativa de ámbito europeo liderada desde Catalunya por la Agència Catalana de Turisme (ACT) para transformar el sector de los eventos empresariales, llevará 14 proyectos catalanes al IBTM World Barcelona, feria internacional dedicada al turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos.

Cofinanciada por la Comisión Europea, la iniciativa presentará un total de 80 soluciones innovadoras desarrolladas por pymes de 6 países europeos en el evento, que se celebra hasta el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, informa la entidad ferial en un comunicado este martes.

En el caso de los 14 proyectos catalanes, 6 se centran en la economía circular, 2 en la buena gobernanza, 3 en la accesibilidad y la inclusión y 3 en la mejora de la experiencia en los eventos, y serán exhibidos en el espacio BEFuture Discovery (estand M20) del IBTM World, con presentaciones diarias.

La directora de la ACT, Arantxa Calvera, ha subrayado que Catalunya es un territorio preparado para acoger cualquier tipo de evento, "con una excelente infraestructura, un entorno único y un compromiso firme con la sostenibilidad, la accesibilidad y el legado de los eventos".

Por su parte, la coordinadora del proyecto BEFuture, Sònia Serracarbassa, ha asegurado que las pymes de Catalunya y de toda Europa "han dado un paso adelante con soluciones tangibles a retos reales".

CATALUNYA

En el stand de Catalunya, que ocupa una superficie de 200 m2 y que cuenta con la presencia de 47 empresas y entidades del territorio, participan los principales Convention Bureaux territoriales y locales, además de empresas hoteleras, DMCs, espacios de reuniones y servicios auxiliares.

Durante los tres días de feria, el Catalunya Convention Bureau tiene programadas más de 100 citas con agencias, asociaciones y organizadores de eventos internacionales, y organiza 7 presentaciones temáticas para mostrar "su valor añadido y su distinción como Región Mundial de la Gastronomía 2025".