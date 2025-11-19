Indescat, Ayuntamiento de Barcelona y Fluidra impulsan la gestión sostenible de piscinas. - INDESCAT

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El clúster Indescat, el Ayuntamiento de Barcelona y Fluidra han firmado un acuerdo para impulsar el BCN Water Solutions, una iniciativa que quiere transformar la gestión de las instalaciones acuáticas en un modelo más sostenible, eficiente e inteligente.

Lo han hecho este miércoles en el marco del salón Piscina Barcelona, que se celebra hasta el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, informa el clúster en un comunicado.

La presidenta de Indescat, Anna Pruna, ha explicado que la sostenibilidad y la digitalización en el ámbito de las instalaciones acuáticas "son claves para ser competitivos a corto y largo plazo"

Por su parte, el concejal de Deportes de Barcelona, David Escudé, ha asegurado que el modelo BCN Water Solutions es "una muestra clara de cómo la colaboración público-privada puede generar soluciones reales para los retos medioambientales de las instalaciones barcelonesas".

Por último, el presidente de Europa del Sur, Australia y Nueva Zelanda en Fluidra, Carlos Franquesa, ha puesto en valor este proyecto, del que ha dicho que permite aplicar el conocimiento tecnológico de la compañía "en beneficio de la ciudad y del sector deportivo".

ESTUDIO PREVIO

El modelo parte de un proyecto anterior llevado a cabo por las tres partes implicadas para conocer los retos del sector y en el que identificaron seis áreas de mejora: reducción del consumo de agua, eficiencia energética, digitalización, experiencia de los usuarios, gestión de infraestructuras y mantenimiento predictivo.

A raíz de este estudio, se evidenció que tecnologías como el gemelo digital, los sistemas de monitorización y los paneles de control permiten una gestión inteligente de los recursos.

Además, su integración con soluciones sostenibles, como cubiertas para piscinas, filtros regenerativos o bombas de calor, "contribuye de forma significativa a ahorrar recursos y mejorar la eficiencia energética".

5 PRUEBAS PILOTO

El modelo BCN Water Solutions contempla una prueba piloto en 5 instalaciones municipales: CEM Sant Sebastià, CEM Bac de Roda, CEM Maresme, CEM Júpiter y CEM Can Ricart, mientras que a lo largo de 2026 se implementará un sistema de gemelo digital y se controlará el consumo de agua y energía, con reuniones periódicas.

Esta prueba piloto se llevará a cabo en el marco del Barcelona Innova Lab Sports, un servicio impulsado por Barcelona Sports Hub, que quiere favorecer la experimentación con propuestas innovadoras aplicables al mundo del deporte.