Industry From Needs to Solutions ampliará un 50% el espacio para maquinaria

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de Industry From Needs to Solutions, que se celebrará del 23 al 26 de marzo de 2021 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, prevé ampliar un 50% el espacio destinado a maquinaria de gran formato hasta llegar a los 10.000 metros cuadrados netos de exposición.

El salón, que prevé reunir más de 150 empresas y superar los 9.000 visitantes de la edición anterior, reunirá a compañías dedicadas a máquina-herramienta, conectividad y datos, moldes y matrices, transformación de plástico, impresión 3D, automatización y robótica, ha informado Fira en un comunicado.

El director del evento, Miguel Serrano, ha destacado que el objetivo es "promover la competitividad mediante la mejora de los procesos productivos a través de la tecnología ofreciendo soluciones reales a los retos industriales del presente y del futuro".

El salón también contará con varios espacios de conocimiento experiencial; una zona de innovación con presentaciones de aplicaciones y soluciones de fabricación avanzada, y un área de 'networking' donde se celebrarán reuniones entre empresas y compradores.

IMPRESIÓN 3D EN EQUIPLAST

Previamente a la celebración de la quinta edición de Industry From Needs to Solutions, la de fabricación aditiva mostrará sus novedades en el marco de Equiplast, el encuentro sobre el plástico y el caucho que organiza Fira de Barcelona del 2 el 6 de junio de 2020 en el recinto de Gran Via, junto a Expoquimia, el evento internacional de la química, y Eurosurfas, el salón sobre el tratamiento de superficies.

Este espacio estará ubicado cerca de la zona Smart Chemistry Smart Future y del proyecto Rethinking Plastics y dispondrá de productos hechos con plástico reciclado, así como una planta de reciclaje en funcionamiento.

La oferta de empresas de impresión 3D dará respuesta a tres de los principales ejes de Equiplast, como son la economía circular, la digitalización y transferencia de tecnología, además de poder liderar la adaptación de la tecnología 3D entre los sectores industriales así como responder a los retos que ofrece el propio sector sobre nuevos materiales y procesos.