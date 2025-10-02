Inversores analizarán el papel de las piscinas en la hostelería en Piscina Barcelona 2025

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cushman & Wakefield Hospitality (CWH) organiza una jornada que reunirá a algunos de los principales gestores e inversores hoteleros de España para analizar el "papel estratégico" que tienen las piscinas y los espacios de bienestar en la hotelería, en el marco de Piscina Barcelona 2025, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

La sesión se realizará en la tarde del 18 de noviembre, y el salón se celebrará del 17 al 20 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

El encuentro se enmarca en la apuesta de Piscina Barcelona por conectar innovación, sostenibilidad y negocio, y ofrecer a los profesionales del sector hotelero conocimiento y herramientas para diseñar productos "más atractivos, rentables y alineados con las nuevas demandas del mercado".

Participarán el ceo de Senator Hotels & Resorts, José María Rossell; la directora de márketing de Aqua Hotel Group, Meritxell Vilella, y el vicepresidente de Magic Hotel Group, Francisco Jacier García.

Además, se hará una entrevista en profundidad al 'senior director' en Hotel Investment Partners, Luis Rullan, y se presentará el caso de éxito de Sha Wellness Clinic, que combina innovación y terapias naturales.