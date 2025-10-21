ISE se asocia con EduTech Clúster y Fira de Barcelona para el EdTech Congress 2026

Se celebra los días 4 y 5 de febrero en el Palau de Congressos de Fira de Barcelona

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Integrated Systems Europe (ISE) colaborará con el EduTech Clúster y Fira de Barcelona en la celebración del EdTech Congress Barcelona, que se celebrará en el Palau de Congressos de la Fira de Barcelona los días 4 y 5 de febrero, informa la feria del sector audiovisual en un comunicado este martes.

El evento de dos días, coorganizado por el ISE y Edutech Clúster, un hub que reúne a más de 100 empresas e instituciones dedicadas a la innovación educativa, ayudará a reflexionar sobre escenarios educativos y formas de interacción entre tecnología y procesos de aprendizaje.

La participación de ISE coincide con la apertura de una nueva etapa centrada en impulsar la innovación educativa y promover el desarrollo profesional, reforzando así su "compromiso de crear una comunidad con un propósito definido".

En esta edición, el congreso se centrará en la inteligencia artificial (IA) y profundizará en su capacidad para mejorar eficazmente los procesos y entornos educativos.

El presidente del EduTech Cluster, Ramon Eixarch, ha destacado que esta alianza "es un hito para el ecosistema europeo de EdTech", y que servirá para crear una plataforma global donde líderes educativos, innovadores y proveedores de tecnología pueden unirse para crear soluciones, textualmente, significativas y escalables.

Por su parte, el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha puesto en valor el hecho de actuar como "puente entre dos sectores profesionales, el audiovisual y el educativo".

ISE 2026

Por su parte, el ISE 2026 se llevará a cabo del 3 al 6 de febrero de 2026 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y está previsto que crezca en un 5%, ocupando toda la superficie de la infraestructura.

Su director general, Mike Blackman, ha apuntado que con esta colaboración pretenden "presentar a los asistentes conceptos vanguardistas y productos transformadores que pueden enriquecer los entornos de aprendizaje".

"Juntos, estamos creando una plataforma que amplía los límites del aprendizaje del siglo XXI e inspira el diseño de las aulas del futuro", ha manifestado.