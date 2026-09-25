Liber 2026 reúne en Barcelona a 250 expositores a partir del próximo martes

Imagen de Liber 2024 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Libro (Liber) 2026 comenzará el próximo martes 29 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, donde reunirá a cerca de 250 editoriales y empresas de 19 países hasta el 1 de octubre, informa en un comunicado la entidad ferial este viernes.

La edición de este año está enfocada a abrir nuevos mercados internacionales a la industria española del libro y a promover la compraventa de derechos editoriales, a través del espacio del Salón de Derechos, en el que ya se han agendado más de 600 reuniones.

El salón también contará con más de 80 jornadas profesionales con la participación de 150 ponentes, que tratarán temas como el impacto de la IA en los procesos del sector editorial y la gestión de la propiedad intelectual, el impulso de la lectura entre los jóvenes, el auge del audiolibro y las oportunidades de crecimiento en mercados como Estados Unidos y países de Latinoamérica y Asia.

La inauguración institucional estará presidida por el secretario de Estado de Cultura del Gobierno de España, Jordi Martí, que en el recorrido inaugural por el salón estará acompañado por otras autoridades como el secretario general del Departamento de Cultura de la Generalitat, Josep M. Carreté, y el concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé.

Prevé también reunir a 9.000 profesionales, de los que un 40% serán internacionales, además de representaciones colectivas de algunas Comunidades Autónomas, y la oferta abarca desde grandes grupos editoriales a sellos independientes, editoriales académicas y científico-técnicas o especializadas.