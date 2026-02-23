Liber reunirá en otoño en Barcelona a 9.000 profesionales y reforzará la internacionalización

Liber reunirá en otoño en Barcelona a 9.000 profesionales - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 44 feria Liber, que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, prevé reunir a cerca de 250 expositores de más de 15 países y una asistencia estimada de 9.000 profesionales, de los que un 40% serán internacionales, y quiere reforzar la internacionalización.

Organizado por Fira de Barcelona y la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), la feria volverá a situar a Catalunya como "centro estratégico" para la proyección exterior del libro español y abrirá oportunidades comerciales en mercados emergentes, informa este lunes Fira de Barcelona en un comunicado.

El presidente de la FGEE y de la feria Liber, Daniel Fernández, ha asegurado que la internacionalización "es un eje imprescindible para el crecimiento del sector del libro", y ha dicho que el saló apuesta por abrir mercados, atraer compradores estratégicos y reforzar la presencia del libro español en el exterior.

"Queremos impulsar la compraventa de derechos como vía esencial de expansión y favorecer el intercambio de conocimientos que aportan visión y soluciones a los retos globales de la edición", ha añadido.

El Liber, en colaboración con diversas instituciones y organismos, reforzará su Programa de Compradores, así como el de Prescriptores de Interés Prioritario y el de Editores y Agentes Literarios, que permiten atraer a profesionales internacionales con responsabilidad directa en la recomendación, selección y adquisición de derechos.

SALÓN DE DERECHOS

Uno de los espacios que Liber 2026 quiere consolidar es el Salón de Derechos, estrenado el pasado año y destinado a la compraventa y gestión de derechos editoriales y literarios, con el fomento de reuniones bilaterales entre agentes y sellos.

A este espacio se sumará Ágora, una zona dedicada a presentaciones profesionales, tendencias y nuevos modelos de negocio, y la feria renovará su apuesta por Micro Liber, un formato de participación flexible dirigido a pequeñas editoriales con menos de 10 títulos publicados o menos de tres años de actividad.

Las jornadas profesionales serán otro de los ejes fundamentales del salón, con cerca de 70 conferencias, mesas redondas y presentaciones, que se estructurarán en bloques temáticos, cada uno coordinado por un experto.