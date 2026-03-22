La Lliga del Porc i la Forquilla promocionará los 'esmorzars de forquilla' en Alimentaria

Selección de desayunos de la Lliga del Porc i la Forquilla para Alimentaria+Horeca 2026 - LLIGA DEL PORC I LA FORQUILLA

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Lliga del Porc i la Forquilla, competición gastronómica impulsada en el marco del programa Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025 de la Generalitat, promocionará los 'esmorzars de forquilla' en el Catalunya Hub del congreso Alimentaria+Horeca 2026.

En el evento, que se celebra del lunes al jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la organización del certamen llevará a cabo un ciclo de 'showcookings' de desayunos tradicionales catalanes, informa en un comunicado este domingo.

La iniciativa, propuesta por Prodeca, la promotora dedicada a impulsar la comercialización e internacionalización del sector agroalimentario catalán, y coordinada por la Associació de Gastronomia i Turisme (AGT), contará con la participación diaria de un finalista provincial del certamen.

El director de la Lliga, Rafa Gimena, será el encargado de presentar estas sesiones que se celebrarán cada mañana a las 11 horas con el objetivo de poner en valor el legado de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025, cuyas acciones promocionales se han extendido durante el primer trimestre de 2026.

CALENDARIO DE COCINEROS Y RECETAS

El ciclo arrancará este lunes con Elena Morató (Bar Cooperativa Elena, Tarragona), quien elaborará morro con garbanzos, chorizo picante y trompetas de la muerte, utilizando productos certificados como el aceite DOP Siurana y vino DOQ Priorat.

El martes 24 será el turno de Gal·la Pipo (Ca Lagneta, Lleida), que presentará un lingote de mejilla con vino DO Costers del Segre, chocolate de Agramunt y pera de Lleida DOP, entre otros ingredientes de proximidad.

El miércoles 25 participará el ganador de la Lliga, Juli Alcoriza (L'Andreuenc, Barcelona), con una receta de albóndigas de ternera con gambas y 'calçots' confitados, un plato de 'mar i muntanya' que incorpora productos como la Ternera de los Pirineos IGP y Avellana de Reus DOP.

Finalmente, el jueves 26, Josep Lluís Pérez (La Vall de Camprodon, Girona) cerrará el ciclo con unas albóndigas con calamares maridadas con vino DO Empordà.