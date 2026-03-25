Más de 1.400 profesionales participan en la Conferencia Europea del Cáncer de Mama

Más de 1.400 profesionales de la salud participan en la Conferencia Europea del Cáncer de Mama en el CCIB - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.400 profesionales de la salud procedentes de 81 países se reúnen desde este miércoles al viernes en la 15 Conferencia Europea sobre Cáncer de Mama (EBCC) en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).

La cita europea servirá para compartir conocimientos, presentar los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento y participar en debates y talleres que evidencian el carácter multidisciplinar y global del encuentro, informa Fira de Barcelona en un comunicado.

El programa científico abordará cuestiones de interés global como los nuevos tratamientos farmacológicos, el diagnóstico precoz, las terapias personalizadas, la investigación traslacional y las estrategias para mejorar la equidad en la atención sanitaria.

Esta edición del EBCC reunirá a 115 ponentes internacionales e incluirá la presentación de 347 resúmenes científicos, así como más de 50 horas de sesiones con debates clínicos, talleres prácticos y clases magistrales.

El oncólogo y presidente del comité organizador nacional del EBCC, Javier Cortés, ha destacado la transformación que ha experimentado el tratamiento del cáncer de mama en las últimas décadas.

Ha afirmado que ha habido "un cambio radical" en el tratamiento del cáncer de mama, señalando que se dispone de fármacos más eficaces y de diagnósticos mucho más precoces, que ha mejorado significativamente la supervivencia.

Según Cortés, el congreso representa también "una oportunidad para mostrar los progresos globales del país" en el tratamiento del cáncer de mama, así como para aprender de la experiencia de otros países y seguir mejorando en un futuro próximo.

Tras los congresos Advanced Technologies & Treatment for Diabetes y European Association of Hospital Pharmacists este mes de marzo, el CCIB se consolida como sede de referencia en el ámbito de los congresos médicos.