Más de 8.200 profesionales abordarán en Barcelona el futuro de la medicina nuclear.
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 3 octubre 2025 11:45

Se prevé la presencia de "prestigiosos" clínicos, investigadores y académicos

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), gestionado por Fira de Barcelona, acogerá entre este sábado y hasta el 8 de octubre el 38 Congreso Anual de la Asociación Europea de Medicina Nuclear (EANM), evento centrado en el ámbito de la medicina nuclear que prevé reunir a más de 8.200 profesionales.

El congreso coincide con el 40 aniversario de la asociación y se espera la presencia de "prestigiosos clínicos, investigadores, académicos y expertos de la industria", informa la entidad ferial en un comunicado este viernes.

La medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza radiofármacos para obtener imágenes del interior del cuerpo y evaluar la función de los órganos y tejidos, técnicas con las que se pueden diagnosticar precozmente enfermedades como algunos cánceres, las cardiovasculares o los trastornos neurológicos.

El programa científico del EANM incluirá más de 200 sesiones sobre los últimos avances en medicina nuclear, con especial atención a la teranóstica --una combinación de diagnóstico y terapia--, las nuevas técnicas de imagen, la neuroimagen y la cardiología nuclear.

También se abordarán aspectos como los radiofármacos, la protección radiológica, la inteligencia artificial aplicada a la salud o la atención al paciente, cuestiones que los asistentes podrán conocer en conferencias plenarias, talleres, actividades interactivas, simposios y debates con especialistas.

NUEVAS GENERACIONES

En paralelo, el congreso ofrecerá el Young Professionals Lounge, un espacio de encuentro e intercambio profesional para jóvenes especialistas, y se ofrecerá alojamiento e inscripción gratuita a 150 participantes menores de 38 años.

Por otra parte, también se celebrará la segunda edición del EANM Science Day, una jornada que abrirá las puertas a estudiantes de Bachillerato y universitarios para que descubran de primera mano el mundo de la medicina nuclear.

